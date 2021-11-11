УЗ за 10 месяцев 2021 года получила 113,5 миллионов чистой прибыли

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По итогам 10 месяцев 2021 года "Укрзализныця" получила 113,5 млн грн чистой прибыли.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин, передает пресс-служба компании.

"Укрзализныця может быть прибыльной, и мы это доказали. Октябрь компания завершила с чистой прибылью почти 575 млн грн, а за 10 месяцев 2021 года получила положительный финансовый результат - 113,5 млн грн.

Уверен, что 2021 год, в отличие от прошлого года, нам удастся завершить с прибылью", - сказал Камышин.

Он напомнил, что за 10 месяцев прошлого года компания получила 11,8 млрд. грн. убытков.

За 1 полугодие 2021 года - 1,4 млрд грн убытков.

"Показатель EBITDA за 10 месяцев 2021 года достиг 10,3 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

При этом доход от реализации продукции "Укрзализныци" увеличился на 12% и составляет 69 млрд грн. Наибольшая доля дохода в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от грузовых перевозок, которые за январь - октябрь 2021 года составили более 57 млрд грн", - добавили в компании.

Напоминаем:

Укрзализныця в сентябре заработала 321,9 млрд грн, чем сократила свой убыток с начала года до полмиллиарда.

По итогам апреля 2021 года "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли - это первый положительный финансовый результат после последних 12 месяцев убыточных показателей.

Укрзализныця получила 12 млрд убытка в 2020 году.

Экономическая правда