Кабмин приостановил полномочия последнего члена набсовета УЗ
Кабинет министров утвердил досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя государства.
Такое решение было принято на заседании 20 октября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.
Согласно сайту УЗ, Адомас оставался единственным членом наблюдательного совета. Об этом же сообщали и в Мининфраструктуры. Срок действия контракта Адомаса завершался в июне 2022 года.
Его назначили в наблюдательный совет УЗ в августе 2019 года.
Таким образом, Кабмин прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета УЗ.
Напомним:
Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.
В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.
Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.
Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua