Кабмин приостановил полномочия последнего члена набсовета УЗ

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Кабинет министров утвердил досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Аудицкаса Адомаса как представителя государства.

Такое решение было принято на заседании 20 октября, сообщил в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

Согласно сайту УЗ, Адомас оставался единственным членом наблюдательного совета. Об этом же сообщали и в Мининфраструктуры. Срок действия контракта Адомаса завершался в июне 2022 года.

Его назначили в наблюдательный совет УЗ в августе 2019 года.

Таким образом, Кабмин прекратил полномочия всех членов наблюдательного совета УЗ.

Напомним:

Кабинет министров не продлил контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Лещенко был членом наблюдательного совета с декабря 2019 года.

В Мининфраструктуры заявили, что уже подали кандидатов на должности государственных членов, их назначение ожидается в ближайшее время.

Позже стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков предлагает вернуть Сергея Лещенко в наблюдательный совет Укрзализныци – его кандидатуру представили на рассмотрение номинационному комитету.

Инициатива продлить полномочия Сергея Лещенко в качестве члена наблюдательного совета АО "Укрзализныця" касается срока до момента избрания новых представителей государства в набсовете, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Экономическая правда