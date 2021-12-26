Российский Газпром снова отказался бронировать мощности газопровода Ямал-Европа на 26 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что обычно по этому газопроводу российский газ доставляется в Западную Европу, но уже шестой день подряд идет по реверсу в Польшу.

Данные показали, что потоки в точке измерения в на немецко-польской границе шли на восток в Польшу с часовым объемом около 1,2 млн кВтч-ч в воскресенье.

Напоминаем:

На этой неделе Россия заявила, что изменение направления потока газа не было политическим шагом, хотя оно совпадает с ростом напряженности между Москвой и Западом из-за Украины и подняло цены на газ до рекордных высот.

Российский "Газпром" снизил транзит природного газа через Украину на 20% – со 109 миллионов кубических метров до 87,7 миллиона кубометров в сутки.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа.