Курс валют на 24 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:55 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;
Евро – 30,88 – 30,90 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 – 27,30 гривни. Евро покупают за 30,56 грн, продают за 30,93 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,23 гривни, евро – 30,57 – 30,77 гривни.
Напоминаем:
23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.
Экономическая правда
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