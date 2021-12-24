Курс валют на 24 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

24 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,23 – 27,25 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:55 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,23 - 27,25 гривни;

Евро – 30,88 – 30,90 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,11 – 27,30 гривни. Евро покупают за 30,56 грн, продают за 30,93 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,23 гривни, евро – 30,57 – 30,77 гривни.

Напоминаем:

23 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 24 декабря на уровне 27,27 гривни.

Экономическая правда