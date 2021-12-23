Гривня на межбанке снова укрепляется

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро – 30,74 – 30,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 – 27,31 гривни.

Экономическая правда