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Гривня на межбанке снова укрепляется

Четверг, 23 декабря 2021, 18:45

22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;

Евро – 30,74 – 30,76 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.

23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 – 27,31 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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