Гривня на межбанке снова укрепляется
Четверг, 23 декабря 2021, 18:45
22 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,21 – 27,23 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,21 - 27,23 гривни;
Евро – 30,74 – 30,76 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 23 декабря на уровне 27,25 гривни.
23 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,29 – 27,31 гривни.
Экономическая правда
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