Новости 23 декабря: Путин обвинил Украину в росте цен на газ, TikTok обошел Google

О сделке с Венгрией. Операторы ГТС Украины и Венгрии заключили соглашение об увеличении на треть гарантированных мощностей для импорта газа из Европы.

Об Укрнафте. Заседание акционеров Укрнафты 23 декабря не состоялось – на нем могли рассмотреть вопрос разделения активов.

О "Северном потоке". Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский "Северный поток-2" не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

О TikTok. Платформа с короткими видео TikTok стала наиболее посещаемым сайтом 2021 года и обогнала поисковик Google.

О газе. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из составляющих роста спотовых цен на газ, который сейчас наблюдается в Европе, спрос со стороны Украины.

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Как Украина готовит свою энергосистему к синхронизации с сетью Евросоюза. (укр)