Новости 22 декабря: заочный арест Дубилета-старшего, Нафтогаз жалуется на Газпром
О Привате. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) бывшему председателю правления Приватбанка Александру Дубилету
О газе. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Европейскую Комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа
Об энергетике. Две атомные электростанции Украины 22 декабря вышли на мощность выше номинальной, что является абсолютным рекордом
О долгах. Шри-Ланка планирует выплачивать чаем долг перед Ираном в 251 млн. долларов за поставки нефти
Об УЗ. Верховный Суд признал недействительным договор перепродажи компании VR Global Partners долга Укрзализныци в 196 млн долларов перед Проминвестбанком
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Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина – как обезьяна с гранатой
Как Мазепа создает собственную бизнес-группу, что об Украине думают иностранные инвесторы, как из-за президента страна теряет деньги, и когда в Украине появится частный фонд госимущества.
С новыми ставками: как изменится налогообложение сделок с недвижимостью
С 1 января изменяются правила налогообложения сделок с недвижимостью. К чему нужно готовиться продавцам?
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