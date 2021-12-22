"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на "Газпром"

Керівник Газпрому Олексій Міллер YURI KOCHETKOV/AFP via Getty Images

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звернулася до Європейської Комісії зі скаргою на зловживання російським Газпромом домінуючим становищем на європейському ринку газу.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Національна компанія подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції "про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації".

"Газпром різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з Газпромом. Саме це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін у Європі.

Дії Газпрому є антиконкурентними та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів", – заявив голова правління Нафтогазу Юрій Вітренко.

У своїй скарзі Нафтогаз звертає увагу Європейської Комісії на низку конкретних зловживань.

Зокрема, йдеться про зумисну відмову Газпрому від належного заповнення газом сховищ в ЄС, які належать Газпрому чи в яких він має значні заброньовані обсяги.

Крім того, російська компанія раптово та без вагомих причин припинила реалізацію газу через власну електронну платформу. Маючи достатні обсяги газу та можливість використовувати вільні транзитні потужності української ГТС, Газпром відмовився від поставок більших обсягів до ЄС.

Також без вагомих причин Газпром так і не додав на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні РФ-Україна. Крім того, Газпром продовжує блокувати експорт газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а також блокує транзит газу з країн Центральної Азії до Європи.

Метою таких дій, на думку "Нафтогазу", створення штучного дефіциту газу та тиск на Європейський Союз задля якнайшвидшого запуску газопроводу "Північний потік-2" без дотримання вимог європейського законодавства.

Економічна правда