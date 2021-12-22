Шрі-Ланка виплатить чаєм $250 мільйонів боргу перед Іраном
Шрі-Ланка планує виплачувати чаєм борг перед Іраном у 251 млн доларів за поставки нафти.
Про це заявив міністр плантацій Шрі-Ланки Рамеш Патірана у коментарі Reuters.
За словами міністра, країна експортуватиме чай вартістю 5 млн доларів щомісяця, доки не погасить чотирирічний борг перед Іраном за поставлену нафту.
Наступного року Шрі-Ланка повинна здійснити 4,5 млрд доларів виплат за боргом, перша з яких – виплата 500 млн доларів за євробондами у січні.
Водночас міжнародні резерви країни скоротилися до 1,6 млрд доларів наприкінці листопада. І хоча центробанк Шрі-Ланки каже про те, що країна спокійно здійснить усі погашення, кредитне агентство Fitch Ratings погіршило її рейтинг до "CC" з "CCC". Це означає підвищений ризик дефолту наступного року.
Щорічно Шрі-Ланка виробляє близько 340 мільйонів кілограмів чаю. Торік країна експортувала 265,5 млн кг чаю, що принесло їй 1,24 мільярда доларів.
Економічна правда
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