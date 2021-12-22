Верховний Суд не визнав борг УЗ перед VR Global Partners у $196 млн

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Верховний Суд визнав недійсним договір перепродажу компанії VR Global Partners боргу Укрзалізниці у 196 млн доларів перед Промінвестбанком.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Таким чином, Верховний Суд визнав чинною постанову Північного апеляційного госпсуду від 16 вересня 2021 року. Вона стосувалася визнання недійсним договору купівлі-продажу прав вимоги ПАТ "Промінвестбанк" та VR Global Partners за кредитними договорами АТ "Укрзалізниця".

Справа стосується боргів "Південної залізниці" та "Південно-Західної залізниці" перед "Промінвестбанком". Кредитна угоду у 196,25 млн доларів була укладена у 2011-2012 роках.

У лютому 2019 року банк передав права вимоги компанії VR Global Partners, L.P.

"Ми неодноразового наголошували на тому, що АТ "Укрзалізниця" жодним чином не ухиляється від виконання своїх фінансових зобов’язань, проте таке виконання має відбуватись на користь належного кредитора та з дотриманням вимог українського законодавства", — коментує рішення міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

В УЗ вважають, що компанія VR Global Partners, L.P. не є фінансовою установою в розумінні українського законодавства, а відтак і не може бути кредитором.

Нагадуємо:

Північний апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу Укрзалізниці, визнавши недійсним договір купівлі-продажу права вимоги кредитної заборгованості "Укрзалізниці", у "VRGP" буде оскаржувати у Верховному Суді.

В Укрзалізниці прокоментували борг перед VR Global, заявивши, що готові виплачувати лише підтверджені боргові зобов’язання і не готові допустити подвійних стягнень.

Економічна правда