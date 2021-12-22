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Дві українські АЕС вийшли на рекордний рівень потужності

Середа, 22 грудня 2021, 12:15
 
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Дві атомні електростанції України 22 грудня вийшли на потужність вищу за номінальну, що є абсолютним рекордом. 

Про це повідомив виконувач обов’язків президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Запорізька та Південноукраїнська АЕС встановили абсолютний рекорд – вони працюють на потужності вище номінальної. ЗАЕС – на 6140 МВт та ПУАЕС – 3050 МВт", –зазначив він під час випробувального пуску третього гідроагрегата Ташлицької ГАЕС.

Наразі працює 14 атомних енергоблоків з наявних 15-ти. Наприкінці січня 2022 року до енергосистеми планують підключити п‘ятнадцятий енергоблок (РАЕС-4).

Нагадуємо:

Атомна генерація змушена працювати на межі потужності через проблеми із запасами вугілля на ТЕС і ТЕЦ.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. 

Експлуатує 15 енергоблоків, що оснащені водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

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АЕС електроенергія

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