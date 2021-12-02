Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

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2 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро – 30,89 – 30,91 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,20-27,39 гривни. Евро покупают по 30,71 гривни, продают по 31,04 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,61 – 27,30 гривны, евро – 30,76 – 30,88 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 декабря на уровне 27,23 гривни.

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Экономическая правда