Закриття міжбанку: гривня тримає курс на ослаблення

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1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,32 – 27,34 гривні;

Євро – 31,01 – 31,03 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 — 27,38 гривні. Євро купують за 30,64 гривні, продають за 31,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,23 – 27,35 гривні, євро – 30,76 – 30,92 гривні.

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 27,21 гривні.

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Економічна правда