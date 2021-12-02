Курс валют на 2 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

фото нбу

2 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро – 30,92 – 30,94 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,22-27,44 гривни. Евро покупают за 30,72 гривни, продают за 30,09 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,20 – 27,35 гривни, евро – 30,75 – 30,92 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 2 декабря на уровне 27,23 гривни.

Экономическая правда