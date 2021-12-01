Гривня зміцніла до євро, але ослабла до долара
Середа, 1 грудня 2021, 19:55
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 грудня на рівні 27,23 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 1 грудня – 30,92 гривні).
Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року
Нагадуємо:
1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.
1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua