Гривня зміцніла до євро, але ослабла до долара

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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 2 грудня на рівні 27,23 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,84 грн (на 1 грудня – 30,92 гривні).

Раніше ЕП розповідала про причини ослаблення курсу: Гривня падає: у чому причини та яким буде курс до кінця року

Нагадуємо:

1 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,32 – 27,34 гривні.

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,15 – 27,17 гривні.

Економічна правда