УЗ планирует в следующем году выйти на прибыль в 2 миллиарда

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"Укрзалізниця" рассчитывает по результатам работы в 2022 году получить прибыль в 1,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ по итогам представления финансового плана.

Среди приоритетов на следующий год – модернизация инфраструктуры, локомотивов, вагонов, повышение эффективности процессов и снижение коррупции, анбандлинг пассажирской компании, работа над законодательной базой.

В 2022 году "Укрзалізниця" планирует получить 1,68 млрд грн чистой прибыли, а также выйти в плюс уже в этом году. В 2021 году предприятие прогнозирует чистую прибыль более чем в 250 млн грн в противовес убытку 2020 года в 12 млрд грн.

В следующем году УЗ ожидает роста дохода от грузовых перевозок на 19% до 82,3 млрд грн, пассажирских – на 12% до 8,17 млрд грн. Также компания ожидает экономии 500 млн грн от снижения суммы оплаты налога на землю.

Показатель EBITDA Укрзализныци в 2022 году ожидается на уровне 20,2 млрд грн, что на 35% выше запланированного в 2021 году.

Также, по словам директора по экономике и финансам Николая Иванинива, Укрзализныця планирует вдвое увеличить объем капитальных инвестиций до 30 млрд грн. Основные направления инвестирования – строительство, модернизация инфраструктуры и обновление подвижного состава.

В частности, в следующем году из бюджета на УЗ выделят 8,1 млрд. грн. На эти средства планируют обновление подвижного состава и инфраструктуры. Также из бюджетных средств планируется направить 706 млн грн на достройку Дарницкого моста.

Напоминаем:

Министерство финансов на основании предоставленной Укрзализныцей информации прогнозирует, что государственная компания будет приносить государству убытки в этом году и в последующие 3 года.

"Укрзализныця" 28 мая объявила тендер на строительство подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мостовому переходу в Киеве.

По результатам конкурса победила компания СУНП "Автострада" из холдинга MS Capital Максима Шкиля.

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Экономическая правда