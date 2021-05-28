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УЗ оголосила тендер на добудову Дарницького мосту у Києві

П'ятниця, 28 травня 2021, 09:15
 

"Укрзалізниця" оголосила тендер на будівництво підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві.

Відповідна інформація міститься у Prozorro.

Стартова вартість аукціону – 1,2 мільярда гривень. Торги відбудуться 16 серпня. Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року. 

Згідно з матеріалами технічного завдання, підрядник повинен буде добудувати з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну на лівому березі.

 

Нагадуємо:

"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.

Рекомендуємо почитати: Без освітлення і з боргами: коли добудують Дарницький міст у Києві

Економічна правда

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інфраструктура Укравтодор Укрзалізниця тендер Київ

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