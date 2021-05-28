УЗ оголосила тендер на добудову Дарницького мосту у Києві

"Укрзалізниця" оголосила тендер на будівництво підходів до Дарницького залізнично-автомобільного мостового переходу в Києві.

Відповідна інформація міститься у Prozorro.

Стартова вартість аукціону – 1,2 мільярда гривень. Торги відбудуться 16 серпня. Роботи мають бути виконані до кінця 2022 року.

Згідно з матеріалами технічного завдання, підрядник повинен буде добудувати з'їзди та заїзди на Дніпровську набережну на лівому березі.

Нагадуємо:

"Укравтодор" та "Укрзалізниця 3 березня підписали меморандум щодо завершення будівництва Дарницького залізнично-автомобільного мосту, що перебуває на балансі залізниці.

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Економічна правда