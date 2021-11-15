УЗ додатково піднімає вантажні тарифи на перевезення руди
З 1 січня наступного року Укрзалізниця додатково піднімає тариф на перевезення групи вантажів 1-го тарифного класу, до якого входить залізна руда.
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Тариф піднімуть додатково на 9%. Наразі коефіцієнт до тарифу становить 1,831, а попередньо з 1 січня він мав зрости до 2,204. Тепер УЗ підвищує його ще на 9% до 2,402.
Таке рішення ухвалили завдля ліквідації розподілу вартості перевезення за тарифними класами вантажів, що передбачено стратегією "Укрзалізниці" до 2023 року.
У 2021 році зміна рівня тарифів має принести товариству додаткові 2 млрд грн. Ще 10 млрд грн прогнозовано товариство отримає у 2022 році.
З урахуванням додаткового підвищення, загальний прогнозований дохід наступного року становитиме 12,3 млрд грн.
За додаткове підвищення, зокрема, заплатить "Метінвест" Ріната Ахметова, який займається видобуванням залізної руди.
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Нагадуємо:
"Укрзалізниця" з 17 серпня підвищила тарифи на вантажні тарифи - відповідний наказ Мінінфраструктури 17 серпня набув чинності.
З 1 січня також зросте тариф для 2-го класу на 6,5%.
В СБУ вважають, що подальша робота УЗ в рамках економічно необґрунтованих тарифів призведе до банкрутства. Йдеться про різницю в тарифах для різних класів вантажів – дискримінаційний метод субсидіювання перевізників руди за рахунок інших вантажовідправників і за самої "Укрзалізниці".
Чисельні спроби змінити щось в цьому напрямку завжди зупинялися лобістами олігарха Ріната Ахметова, чий бізнес отримує найбільші преференції від чинних тарифів на залізничні перевезення.
Економічна правда
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