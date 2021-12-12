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Укр / Рус

Новости выходных: давление на главу НБУ, платные пакеты

Воскресенье, 12 декабря 2021, 18:00

О газе. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России.

О пакетах. 3 10 декабря в Украине согласно закону одноразовые пластиковые пакеты стали платными.

О НБУ. Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил о давление со стороны "определенных лиц".

О нефти. Цены на нефть завершили неделю (6-10) декабря максимальным ростом с августа из-за снижения опасений относительно последствиями нового штамма COVID-19 "омикрон".

О Сбербанке. Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк или сокращенно - МР Банк.

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Экономическая правда
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