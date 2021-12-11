Глава НБУ заявил о давлении

ФОТО: НБУ

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил о давление со стороны "определенных лиц".

Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

"Я был под давлением с момента моего назначения", - отметил он. Добавив, что НБУ проделал большую работу по стабильноссти на финансовых рынках, самую прибыльную банковскую систему за всю историю, большую работу по независимости НБУ.

Дополняя ответ о давлении он заявил, что речь идет о влиянии на процесс принятия решений внутри НБУ, информационные кампании в прессе, направленные на топ-менеджеров НБУ.

Напоминаем:

Ранее Bloomberg сообщал, что президент Владимир Зеленский хочет уволить главу НБУ Кирилла Шевченко, глава Офиса президента Андрей Ермак ищет кандидатов на замену.

В июле о возможной отставке Шевченка до конца года писала и Экономическая правда. Источники ЭП называли 4 причины возможного увольнения Шевченко.

Ранее об угрозе отставки Кирилла Шевченко сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на свои источники в Офисе президента.

Решение об отставке Шевченко могут принять уже осенью, после выхода парламента с каникул.

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