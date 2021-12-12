Тонкие бесплатные пакеты стали платными

3 10 декабря в Украине согласно закону, одноразовые пластиковые пакеты стали платными.

Об этом сообщают ритейлеры в магазинах.

Так, цена в таких сетях как Экомаркет, Сильпо, Новус, Мегамаркет, Варус и АТБ составляет от 1 до 20 копеек.

При этом на стендах, где размещены пакеты, отмечается, что в некоторых магазинах можно получить бесплатные пакеты для рыбного и мясного отделов.

Кроме того, платными такие пакеты стали и в заведениях питания.

Напоминаем:

С 10 декабря в Украине начали действовать ограничения использования полиэтиленовых пакетов в магазинах и кафе.

На заседании 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым запрещается распространять пластиковые пакеты, кроме биоразлагаемых в магазинах и заведениях питания – у компаний есть 9 месяцев на адаптацию.

Вслед за пакетами с полок магазинов может исчезнуть одноразовая пластиковая посуда, соломинки, стаканчики и другие изделия.

Читайте больше в статье: Прощай, пакет с пакетами? Что изменится после запрета пластиковых упаковок

Илья Колдомасов