По 10 тисяч доларів до 18 років: у Раді розповіли деталі ідеї про економічний паспорт

Данило Гетманцев фото: рбк-україна

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Про це у кулуарах Ради сказав журналістам голова податкового комітету Данило Гетманцев, передає НВ Бізнес.

"Я не виключаю, що ми будемо надавати таку можливість дітям, які народжені з 2019 року", - заявив нардеп.

За словами нардепи, програма передбачає створення спеціальних рахунків у Фонді майбутніх поколінь, які будуть поповнюватися щомісяця. Після досягнення повноліття ці кошти можна буде використати.

"У нас народжується близько 300 тисяч дітей на рік. Є певні відрахування від ренти. Я не виключаю, що відрахування будуть не тільки від ренти, а й від інших платежів. Наприклад, від приватизації, імпортного ПДВ.

Поки що ми говоримо тільки про ренту. Рента розподіляється між тими дітьми, які народилися і мають економічний паспорт українця. Якщо ця сума є меншою за встановлену законопроєктом, то різниця дотується за рахунок держави", - пояснив Гетманцев.

"Ми розраховуємо на те, що по досягненню повноліття дитина повинна мати близько 10 тисяч доларів в еквіваленті. Безперечно, в гривні з урахуванням інфляції", - додав він.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до 10 грудня внесе законопроєкт про економічний паспорт українця.

За його словами, відповідно до законопроєкту, плата за використання надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України.

Влітку 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що незабаром на персональному рахунку кожного неповнолітнього українця будуть накопичуватись кошти за користування та видобутку надр країни.