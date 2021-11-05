Глава Минэнерго заверил, что отопительный сезон "пройдем спокойно"

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Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗП пройдут спокойно.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов правительству.

"Нынешний отопительный сезон - это не просто 6 месяцев низких температур, на самом деле мы видим уже сейчас, что это - определенное поле энергетической войны с Россией за монополию в Европе. Сегодня используется энергетический кризис с Россией для того, чтобы усилить свое геополитическое положение...

Практически каждый день создаются новые и новые препятствия. В частности, уже известно о запрете на уголь по ввозу в Украину со стороны РФ. Вчера появилась информация, что этот уголь, импортируемый из Казахстана, также создаются искусственные препятствия. Мы понимаем, что это действительно большой вызов прохождению именно этой зимой, но мы абсолютно уверены, что пройдем спокойно и выйдем еще крепче", - начал свой доклад министр.

Он также рассказал, как планируют обеспечить прохождение ОЗП.

"Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация. Речь идет о максимальном привлечении атомных блоков к производству электроэнергии. В прогнозном балансе на этот год нагрузка будет рекордной на атомную генерацию за последние 5 лет. Речь идет о плюс 7 млрд кВт-ч, что на 15% больше прошлогоднего", - добавил Галущенко.

По его словам, такое производство электроэнергии позволит снизить потребность в угле на 3,6 млн тонн.

Он добавил, что по состоянию на сегодняшний день работают 11 энергоблоков - есть план на ноябрь включать дополнительно еще 2 блока, в начале декабря - еще 1 блок.

"То есть речь о том, что в работе у нас будет 14 блоков из 15", - сказал Галущенко.

"По состоянию на сегодняшний день резерв топлива, который закуплен заранее, дает возможность спокойно проходить сезон. Есть 146% годовой потребности для блоков ВВР-1000 и 150% годовой потребности для блоков ВВР-440. Мы абсолютно спокойно и надежно обеспечены необходимым ресурсом ядерного топлива", – резюмировал он.

Галущенко добавил, что для прохождения отопительного сезона планируется нагрузка на тепловую генерацию.

"Мы должны признать, что в течение последних лет этот вид генерации был недооценен. Цены на рынке сдерживались регулятором, инвестиции в добычу угля были далеки от необходимого", - сказал министр.

По его словам, в октябре на ТЭЦ поступило более 1,3 млн тонн угля собственной добычи (85% от общей поставки), а импорт - около 260 тыс тонн, из которых на государственную генерацию поступило 36.

Галущенко добавил, что в ноябре планируется увеличить поставки украинского угля на ТЭС около 1,5 млн тонн - в то же время по сравнению с октябрем вырастет доля импорта угля.

"Украинские компании уже заключили контракты на поставку угля с Польшей, США, ЮАР", – резюмировал министр.

"Мы планируем приобщить генерацию на природном газе. Совместно с Укрэнерго, Нафтогазом, НКРЭКУ разработан соответствующий механизм привлечения энергоблоков ТЭС и ТЭЦ, которые используют в качестве топлива природный газ. Необходимая мощность будет активироваться только для балансировки система и будет определяться как отдельная вспомогательная услуга", – сказал также Галущенко.

По расчетам, привлечение дополнительной мощности на газ позволит добавить в систему 3,5 млрд кВт-ч электроэнергии. На следующей неделе ожидают соответствующего решения НКРЭКУ.

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Напоминаем:

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

Экономическая правда