Глава Энергетического сообщества не видит потребности в МГУ
По словам Янеза Копача, директора Секретариата Европейского энергетического сообщества, АО "Магистральные газопроводы Украины" выполнило свою функцию владельца ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и теперь может быть ликвидирован.
Об этом он отметил на мероприятии Украинского газового инвестиционного конгресса, говорится в публикации SOE Weekly.
Минэнерго осуществляет управление "МГУ", которое выступает единственным участником "ОГТСУ".
"Обращаем внимание, что поскольку государство владеет "ОГТСУ" не напрямую, а через "МГУ", то к "ОГТСУ" в полной мере не применяется законодательные требования в сфере корпоративного управления, которые присущи другим предприятиям государственного сектора.
Кроме того, организационно-правовой формой "ОГТСУ" является "общество с ограниченной ответственностью", а не "акционерное общество". Следовательно, к "ОГТСУ" не применяются также и положения Закона Украины "Об акционерных обществах", - говорится в материале аналитиков.
Таким образом, по их мнению, с целью обеспечения соответствия наилучшим практикам корпоративного управления, "ОГТСУ" должно быть преобразовано в акционерное общество и перейти в прямое владение государством.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua