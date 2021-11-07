Глава Энергетического сообщества не видит потребности в МГУ

По словам Янеза Копача, директора Секретариата Европейского энергетического сообщества, АО "Магистральные газопроводы Украины" выполнило свою функцию владельца ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" и теперь может быть ликвидирован.

Об этом он отметил на мероприятии Украинского газового инвестиционного конгресса, говорится в публикации SOE Weekly.

Минэнерго осуществляет управление "МГУ", которое выступает единственным участником "ОГТСУ".

"Обращаем внимание, что поскольку государство владеет "ОГТСУ" не напрямую, а через "МГУ", то к "ОГТСУ" в полной мере не применяется законодательные требования в сфере корпоративного управления, которые присущи другим предприятиям государственного сектора.

Кроме того, организационно-правовой формой "ОГТСУ" является "общество с ограниченной ответственностью", а не "акционерное общество". Следовательно, к "ОГТСУ" не применяются также и положения Закона Украины "Об акционерных обществах", - говорится в материале аналитиков.

Таким образом, по их мнению, с целью обеспечения соответствия наилучшим практикам корпоративного управления, "ОГТСУ" должно быть преобразовано в акционерное общество и перейти в прямое владение государством.