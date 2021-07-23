Правительство утвердило набсовет "Магистральных газопроводов Украины"

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Кабинет министров согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины".

Об этом говорится в распоряжении правительства от 21 июля 2021 № 812-р, которое опубликовано на Правительственном портале.

В частности, в состав совета вошли Уберти Беттонвиль (ранее работал в бельгийской Fluxys и британской Interconnector), Ирина Марушко (независимый юрист) и Ян Чадам (возглавлял словацкий Gaz-System) как независимые члены.

Представителем государства в наблюдательном совете предприятий назначили Татьяну Федорову, экс-члена правления и директора юрдепартамента "Укртрансгаза".

При этом, Яна Чадама переизбрали в наблюдательный совет "Магистральных газопроводов" повторно.

Кроме этого, в наблюдательном совете остается работать Виктор Пинзеник, который вошел в его состав в 2019 году.

Напоминаем:

1 июня 2021 года истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.

В комитете по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий были выбраны независимые члены наблюдательного совета для АО "Магистральные газопроводы Украины".

Экономическая правда