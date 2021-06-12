Магистральные газопроводы остались без набсовета

Согласно сообщению о возникновении особой информации на сайте АО "Магистральные газопроводы Украины", 1 июня 2021 истек срок действия полномочий трех независимых членов наблюдательного совета компании, а именно: Фабриса Нуайлана, Яна Чадама и Карины Лучинкиной.

Об этом говорится в публикации ЭП.

Ранее Минфин как субъект управления "МГУ" продлил полномочия этих членов наблюдательного совета с 1 марта по 1 июня 2021, поскольку 1 марта истек трехлетний срок, на который они были избраны.

В свою очередь, полномочия другого члена наблюдательного совета (представителя государства), Адомаса Аудикаса, которые закончились 1 марта, Минфин не продолжал. "МГУ" обнародовал информацию об этом только 18 марта с нарушением предусмотренных законодательством сроков для раскрытия особой информации", - отмечается в публикации.

Таким образом, в настоящее время "МГУ" остается с недееспособным наблюдательным советом, состоящая из одного члена (представителя государства) Виктор Пинзеник.

"МГУ" - компания, которая владеет "Оператором газотранспортной системы Украины", причем наблюдательный совет "МГУ" выполняет функцию общего собрания "ОГТСУ". Поэтому недееспособность наблюдательного совета "МГУ" означает, что в "ОГТСУ" сейчас заблокировано принятие ряда ключевых решений ", - говорится в публикации

Напоминаем:

Ранее правительство объявило конкурсный отбор в наблюдательный совет "МГУ". Как сообщалось ранее, независимые члены Номинационного комитета, которые в составе комитета имели отбирать новых членов наблюдательного совета "МГУ", прекратили свою работу в конце апреля после того, как Кабинет Министров Украины сменил руководство "Нафтогаза".

Тогда независимые члены Номинационного комитета заявили, что прекращают свое участие до тех пор, пока не будет ясности относительно плана действий по реформе корпоративного управления и четкого обязательства правительства уважать институты корпоративного управления.