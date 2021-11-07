Шмигаль обещает, что бюджет будет сбалансирован и ко второму чтению

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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что законопроект о бюджете на 2021 год подавался правительством реалистичным и сбалансированным, и таким самым он останется и до второго чтения.

Об этом он написал в facebook.

Шмигаль добавил, что в приоритетах остаются повышение пенсий, строительство новых дорог, реформа цифровизации, поддержка малого и среднего бизнеса.

Напоминаем:

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже переданного в Верховную Раду.

Рассмотрение правок к I чтению в Раде нардепы приступили 20 октября. Парламент принял постановление о выводах и предложениях к законопроекту о бюджете-2022.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.