Госбюджет на 2022 год прошел первое чтение

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Верховная Рада поддержала в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год.

Об этом известно из трансляции заседания ВРУ.

За бюджет проголосовало 273 нардепа. Теперь документ возвращается в Кабинет Министров для доработки до второго чтения.

Основные показатели: доходы, расходы, финансирование

Доходы бюджета определены в 1,267 трлн грн (+166 млрд грн к 2021 году). Дефицит госбюджета сокращается на 23,8%.

Относительно ключевых макропоказателей они остались на уровне, утвержденном бюджетной декларацией. А именно, номинальный ВВП прогнозируется в объеме 5,39 трлн грн, а рост реального – на 3,8%. Средний курс гривни к доллару ожидается в 28,6 – 28,7 грн за доллар.

Средняя заработная плата будет около 15 258 грн, уровень безработицы – 8,5%. На следующий год запланировано повышение минималки с октября 2022 до 6700 грн с 6500 грн в начале.

Расходы госбюджета на следующий год возрастут на 7,2% и составят 7,2%. ЭП подробно рассказывала, на что власти будут тратить средства плательщиков налогов.

По сравнению с показателями 2021 года, наибольше финансирование вырастет у Минцифры (+66,5%), Фонда развития предпринимательства (+50%) и академических стипендий (30,6%).





На 14% вырастет финансирование здравоохранения – на медицину заложили в этом году 197,2 млрд грн, с учетом повышенных минимальных зарплат врачам и медперсоналу.

На Укравтодор выделят более 78,9 млрд грн, что на 13,5% больше 2021 года.

На около 11% увеличатся средства на оборону и образование. В частности, на армию выделяют 5,95% ВВП страны или 319,4 млрд грн. На образование предварительно будет направлено 172 млрд грн, преимущественно благодаря повышению зарплат учителей и стипендий студентам.

На Совет нацбезопасности предлагается выделить на 21,1% больше, чем в этом году, а также на 17,5% увеличится объем средств Офиса генпрокурора.

Что изменилось между Кабмином и Радой

К первому чтению нардепы подали 3320 поправок в бюджет. Комитет учел частично или полностью меньше половины из них. Так, на 6,51 млрд грн увеличены доходы бюджета благодаря НДС из импортируемых товаров.

По расходам 3,3 млрд грн заберут у Мининфраструктуры из программы обновления подвижного состава и инфраструктуры железной дороги. Эти средства "перекинут" на безопасность дорожного движения.

Также 4 млрд грн добавили в программу разработки и реализации государственных инвестпроектов. Вместе с еще 2,7 млрд грн. эту сумму заберут у Минэкономики и распределят между соответствующими бюджетными программами согласно решению Межведомственной комиссии по вопросам государственных инвестпроектов.

На 3,5 млрд грн больше уйдет на зарплаты в судах. Также на 2,19 млрд грн увеличили расходы на развитие аэропортной инфраструктуры.

Кроме того, 6 млрд грн "перебросили" на субвенцию на социально-экономическое развитие из бюджета Государственного фонда регионального развития. Это так называемый "депутатский фонд".

Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже переданного в Верховную Раду.

Рассмотрение правок к I чтению в Раде нардепы приступили 20 октября. Парламент принял постановление о выводах и предложениях к законопроекту о бюджете-2022.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия бюджета-2022.

Дана Гордийчук, ЭП