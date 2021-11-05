Энергорегулятор проверит ряд ТЭС из-за запасов угля

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Национальная комиссия по энергетике и тарифам проведет невыездные внеплановые проверки на ряде ТЭС, в частности, ПАТ "Центрэнерго" и компаний ДТЭК.

Об этом говорится в материалах к заседанию НКРЭКУ 5 ноября, сообщение на сайте регулятора.

Проверки будут осуществляться на электростанциях "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "Донбассэнерго", "Центрэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

Регулятор сообщил, что получил обращение оператору системы передачи "Укрэнерго" от 28.10.2021 об отсутствии сбалансированных поставок угля на ТЭС и росте количества внеплановых ремонтов энергоблоков.

Это делает невозможным обеспечение устойчивой работы энергообъединения и стабильное электроснабжение потребителей, утверждают в Укрэнерго.

Оператор сообщает, что поставки угля на ТЭС не отвечают потребностям, а угольные склады интенсивно срабатываются. Текущие угольные запасы почти в пять раз ниже прошлогодних: из-за отсутствия топлива 20 единиц оборудования ТЭС мощностью 7 782 МВт находилось вне работы/резерва на 26 октября.

Кроме того, Укрэнерго отмечает ненадлежащее техническое состояние оборудования ТЭС. Так, на 26 октября в аварийных ремонтах находились 4 единицы оборудования общей установленной мощностью 890 МВт.

Все это приводит к дисбалансу между производимой и потребляемой электроэнергией и угрозой отключения потребителей электроэнергии.

Учитывая это, Укрэнерго просит регулятора провести внеплановые проверки Лицензионных условий по производству электроэнергии генерирующих компаний ТЭС. Такое предложение НКРЭКУ поддержала на заседании 5 ноября.

Напоминаем:

Инспекция по энергонаблюдению проверит энергоблоки ДТЭК Рината Ахметова из-за аварийных остановок 2 ноября.

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Затем в Укрэнерго заявили, что аварийная помощь поступила из Беларуси и Словакии. Она понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова. Поэтому оператор попросит Энергетическую инспекцию проверить оборудование компании.

В ДТЭК Рината считают заявление Укрэнерго "политическим давлением" из-за позиции относительно недопустимости импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

Энергетический холдинг ДТЭК принадлежит Ринату Ахметову

Экономическая правда