J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в текущем году

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Банк J.P. Morgan резко ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году - с 4,5% до 2,3%, при этом сохранил прогноз роста в 2022-м на 5%.

Об этом говорится в материалах последнего EMEA Emerging Markets Research, которое располагает агентством "Интерфакс-Украина".

"Мы резко пересматриваем ВВП на 2021 год до 2,3% по сравнению с ранее ожидаемыми 4,5%. Мы оставляем без изменений прогноз роста ВВП на 2022 год на уровне 5% и номинальный ВВП на 2021 год на рекордном уровне 197 млрд долл. (с 2022 года - на уровне 227 млрд долл", - говорится в материалах JP Morgan.

Аналитики заявляют, что озвученная Госстатом предварительная оценка роста ВВП Украины в июле-сентябре этого года в 2,4% в годовом исчислении разочаровала, поскольку прогноз J.P. Morgan предполагал рост на 6,7% за этот период.

НБУ ожидал рост на 4%, а консенсус-прогноз предполагал 3,6%.

"В этом J.P. Morgan допускает риск более слабого роста в четвертом квартале и, как следствие, рост на 2% или менее в 2021 году", - говорится в сообщении.

При этом аналитики считают, что инфляция достигла своего пика в октябре, но базовой инфляции еще придется добиться пика.

"В целом в 2021 году JP Morgan ожидает инфляцию на уровне 9,4%, в 2022-м - 8,3%. Дефицит текущего счета по итогам года составит 1,2% ВВП, в следующем году углубится до 2,3% ВВП.

При этом дефицит госбюджета аналитики прогнозируют в 2021 году на уровне 3,9% по сравнению с заложенными в законе о госбюджете на 2021 год 5,5%", - пишет агентство со ссылкой на материалы банка.

Напомним:

В Bank of America ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 4,5% до 3%, что может повлечь за собой невыплату по ВВП-варантам в 2023 году и увеличивает вероятность выкупа купонов Минфином.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

В своем июньском прогнозе ЕБРР также ожидал роста экономики Украины в 2021-2022 годах на уровне 3,5%.

В то же время, Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз роста экономики с 3,8%, как ожидалось летом этого года до 3,1%.

Во втором квартале 2021 г. ВВП Украины вырос на 5,4% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.