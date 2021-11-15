Экономика Украины за квартал замедлила рост до 2,4%

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В ІІІ квартале 2021 года реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины замедлил рост 2,4% в годовом исчислении.

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП Госстатом.

По сравнению с предыдущим кварталом за июль-сентябрь ВВП страны вырос на 1,4% с учетом сезонного фактора.

Такая оценка значительно ниже прогноза Национального банка, который ожидал в ІІІ квартале увидеть рост в 4%.

Напоминаем:

Реальный валовой внутренний продукт во ІІ квартале 2021 года в годовом исчислении увеличился на 5,7%, в то же время на показатель повлиял эффект низкой базы сравнения.

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1% из-за высоких цен на энергоносители.

Европейский банк реконструкции и развития сохранил свой прогноз роста экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%, а также прогнозирует такой же темп роста ВВП в 2022 году.

Экономическая правда