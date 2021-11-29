Финансирование БЭБ на 2022 год пока меньше, чем нужно только на зарплаты

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В проекте бюджета на 2022 год в Бюро экономической безопасности заложено 600 млн грн, в то же время только на зарплаты необходимо 900 млн грн.

Об этом глава Бюро Вадим Мельник рассказал во время брифинга в ответ на вопросы журналиста ЭП.

По его словам, в Министерство финансов подавался бюджетный запрос с суммой около 5 млрд грн. В таком финансировании учтено приобретение серверов, компьютеров, столов и т.п.

Бюджетный запрос был отклонен – "это право Минфина". Но по инициативе нардепов Верховной Рады предлагается увеличить расходы еще на 1,6 млрд грн до 2,2 млрд грн – эту правку не отклонили, поэтому окончательно финансирование БЭБ решится на втором чтении бюджета.

Соответствующую правку №1985, предусматривающую увеличение расходов на БЭБ на 1,68 млрд грн, подала нардепка от "Слуги Народа" Анна Пуртова. Увеличить расходы предлагалось на средства доходов государственного бюджета от средств, перечисляемых Нацбанком с собственной прибыли.

Эту правку учли, но только в части увеличения расходов на Бюро.

Мельник пояснил, что до конца февраля планируется укомплектовать 30% штата всех регионов, то есть 1400 человек. Годовые расходы на их зарплаты составят около 900 млн. грн.

Он добавил, что зарплаты на административных должностях начинаются с 25 700 грн, аналитики будут зарабатывать от 42 тысяч грн (с надбавками – около 60 тыс. грн.)

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

С 24 ноября подразделение налоговой милиции Государственной фискальной службы было ликвидировано, сама служба все еще находится в процессе.

Кабинет Министров дал старт работе Бюро экономической безопасности. Другим решением правительство выделило новому органу здание в Киеве, что позволит ему полноценно работать.

17 ноября Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-председателя Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров, ЭП