В monobank снизится кешбек

1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности размер кешбэка от банка будет уменьшен на 25%.

Об этом написал сооснователь monobank Олег Гороховский.

Справка. Комиссии интерчейндж – комиссии, уплачиваемые банком-эквайром в пользу банка-эмитента при осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети.

"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий", - написал он, добавив, что нет возможности сохранить текущие условия программы лояльности.

С 1 декабря плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту Банка станет 3% годовых в гривне, а размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%, однако Изменение не коснется категорий кешбэка от партнеров банка. Также будет новый размер начисляемых миль.

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Напоминаем:

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.