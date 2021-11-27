В monobank снизится кешбек
1 декабря в monobank произойдут изменения в условиях, правилах и тарифах, в частности размер кешбэка от банка будет уменьшен на 25%.
Об этом написал сооснователь monobank Олег Гороховский.
Справка. Комиссии интерчейндж – комиссии, уплачиваемые банком-эквайром в пользу банка-эмитента при осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети.
"Под давлением некоторых крупных торговых сетей, ряда народных депутатов и Национального совета реформ Украины платежные системы Visa и MasterCard были вынуждены согласиться на постепенное снижение банковских комиссий", - написал он, добавив, что нет возможности сохранить текущие условия программы лояльности.
С 1 декабря плата процентов на остаток личных средств на картах и по продукту Банка станет 3% годовых в гривне, а размер кешбэка от банка и милей будет уменьшен на 25%, однако Изменение не коснется категорий кешбэка от партнеров банка. Также будет новый размер начисляемых миль.
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Напоминаем:
Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.
Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).
НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.
Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.
В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.
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