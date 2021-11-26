Правительство выделило здание для Бюро экономической безопасности

Фото: wikimapia.org

Кабинет Министров передал в управление Бюро экономической безопасности здание в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 31 – здание передали из сферы управления Государственной налоговой службы.

Об этом говорится в распоряжении №1508-р от 26 ноября, опубликованном на Правительственном портале.

"Передать здание (регистрационный номер 988679580000) по ул. Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.

В здании будет расположен центральный аппарат нового органа.

Здание по этому адресу раньше использовалось налоговыми органами - в частности, там располагалась Государственная налоговая администрация в Киеве.

Читайте больше в статье ЭП: Экономика в (не)безопасности: закончится ли кошмар для бизнеса с запуском БЭБ?

Напоминаем:

Сообщалось, что Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание.

Ранее в БЭБ говорили, что до сих пор не получили специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений, говорили там.

17 ноября Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Экономическая правда