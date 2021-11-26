Правительство выделило здание для Бюро экономической безопасности
Кабинет Министров передал в управление Бюро экономической безопасности здание в Киеве по адресу ул. Шолуденко, 31 – здание передали из сферы управления Государственной налоговой службы.
Об этом говорится в распоряжении №1508-р от 26 ноября, опубликованном на Правительственном портале.
"Передать здание (регистрационный номер 988679580000) по ул. Шолуденко, 31, в Киеве общей площадью 7682,6 кв. метра из сферы управления Государственной налоговой службы в сферу управления Бюро экономической безопасности", - говорится в документе.
В здании будет расположен центральный аппарат нового органа.
Здание по этому адресу раньше использовалось налоговыми органами - в частности, там располагалась Государственная налоговая администрация в Киеве.
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Напоминаем:
Сообщалось, что Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание.
Ранее в БЭБ говорили, что до сих пор не получили специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений, говорили там.
17 ноября Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности.
Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.
Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.
Экономическая правда
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