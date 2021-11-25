В Украине заработало Бюро экономической безопасности

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Кабинет министров дал старт работе Бюро экономической безопасности, но до сих пор не выделил ему здание.

Об этом известно из распоряжения правительства №1493 от 24 ноября.

"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - говорится в распоряжении.

Таким образом, БЭБ начинает работу со штатом в 214 человек. Государственная фискальная служба также должна быть ликвидирована со дня принятия правительством решения о создании Бюро, то есть с 24 ноября.

Бюро экономической безопасности – единственный орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Сегодня БЭБ получает соответствующие полномочия от Службы безопасности и Налоговой милиции.

Бюро создавалось прежде всего как аналитический орган. В его полномочия входят выявление зон рисков в экономике, предоставление предложений по законодательным изменениям для устранения схем экономических преступлений, расследование таких преступлений и разработка аналитических выводов.

В то же время в БЭБ заявляют, что до сих пор не получили специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений.

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Напоминаем:

17 ноября Верховная Рада внесла изменения в законодательство и определила подследственность экономических преступлений Бюро экономической безопасности.

Запуск ведомства должен был состояться еще 25 сентября, но впоследствии был перенесен на два месяца.

Кабинет Министров своим распоряжением официально назначил экс-главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника главой Бюро экономической безопасности.

Экономическая правда