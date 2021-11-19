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В Минфине надеются на средства МВФ и Всемирного банка до конца года

Пятница, 19 ноября 2021, 18:25
 
фото: министерство финансов

В Минфине надеются на положительное решение Совета директоров МВФ о выделении Украине 700 млн долл второго транша кредита stand-by 22 ноября и дополнительных средств от Всемирного банка.

Об этом на ежегодном собрании Европейской бизнес-ассоциации в четверг сказал министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Это позволит нам до конца года получить средства для поддержания ликвидности", – отметил Марченко.

Он уточнил, что в случае с Всемирным банком речь идет о сумме до 500 млн долл: EUR300 млн Второго займа на политику развития в сфере экономического развития и средства по проекту "Экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинации в Украине".

По его словам, среди условий выделения EUR300 млн – подписание закона №3205 о создании Фонда частичного гарантирования сельхозкредитов.

Напоминаем:

Международный валютный фонд 22 ноября рассмотрит вопрос второго транша для Украины в объеме 700 млн долларов.

Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.

Завершение первого пересмотра разблокирует транш в 500 млн СДР (около 700 млн долларов).

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о продолжении программы stand-by на 6-9 месяцев, действующая программа заканчивается 8 декабря.

Ранее на вопрос журналиста ЭП председатель НБУ Кирилл Шевченко также отметил, что допускает большую сумму с учетом пропуск нескольких траншей.

Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Ранее условием для его поступления называли решение МВФ.

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Минфин Украина МВФ деньги Всемирный банк

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