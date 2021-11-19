Закрытие межбанка: гривня немного ослабла к доллару
19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,55 – 26,57 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,55 - 26,57 гривни;
Евро – 30,03 – 30,05 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,46-26,66 гривни. Евро покупают по 29,85 гривни, продают по 30,21 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,58 – 26,61 гривни, евро – 29,98 – 30,14 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 26,44 гривни.
19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.
Экономическая правда
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