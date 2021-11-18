Гривня на закрытии межбанка ослабла к доллару и евро
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,50 - 26,52 гривни;
Евро – 30,05 –30,97 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,39-26,60 гривни. Евро покупают по 29,83 гривни, продают по 30,18 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,44 – 26,54 гривны, евро – 29,99 – 30,13 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 18 ноября на уровне 26,51 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.
Экономическая правда
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