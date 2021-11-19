Курс валют на 19 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,55 - 26,57 гривни;

Евро – 30,07 – 30,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,43-26,63 гривни. Евро покупают по 29,89 гривни, продают по 30,23 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,45 – 26,60 гривни, евро – 30,03 – 30,13 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 26,44 гривни.

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.

18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.

Экономическая правда