Курс валют на 18 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,39 - 26,41 гривни;

Евро – 29,90 –29,93 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,35-26,57 гривни. Евро покупают за 29,75 грн, продают за 30,14 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,40 – 26,51 гривни, евро – 29,86 – 30,04 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 18 ноября на уровне 26,51 гривни.

17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда