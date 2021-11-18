Курс валют на 18 ноября: межбанк, "черный" и наличный рынки
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 26,39 - 26,41 гривни;
Евро – 29,90 –29,93 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,35-26,57 гривни. Евро покупают за 29,75 грн, продают за 30,14 грн.
На "черном" рынке доллар торгуется за 26,40 – 26,51 гривни, евро – 29,86 – 30,04 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 10 копеек, установив его на 18 ноября на уровне 26,51 гривни.
17 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.
Экономическая правда
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