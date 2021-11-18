Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро
Четверг, 18 ноября 2021, 20:15
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 26,44 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,97 грн (на 18 ноября – 30,00 гривни).
Напоминаем:
18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.
18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.
Экономическая правда
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