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Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро

Четверг, 18 ноября 2021, 20:15

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 19 ноября на уровне 26,44 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 29,97 грн (на 18 ноября – 30,00 гривни).

Напоминаем:

18 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,39 – 26,41 гривни.

18 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 – 26,52 гривни.

Экономическая правда

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