В НБУ рассказали, как может повлиять на экономику и инфляцию "тысяча Зеленского"

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Тысяча гривен, которую обещают выплатить всем вакцинированным против коронавируса украинцам, не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции.

Об этом в блиц-интервью Forbes Ukraine заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

"Тысяча гривен - не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. К тому же отрасли, на которые, как предполагает правительство, будут выделены эти средства, страдают от недозагрузки.

Вряд ли дополнительный спрос приведет к существенному повышению цен. Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительна", - говорит Николайчук.

По оценкам НБУ, влияние на экономику программы объемом 6 млрд грн на горизонте в 12 месяцев может составить 0,1-0,2% ВВП, добавил он.

"Однако если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным, ведь от отсутствия локдаунов экономика выигрывает значительно больше, чем от непосредственного фискального стимула со стороны государства", - резюмировал замглавы НБУ.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

Верховная Рада включила в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов к законопроекту №6297.

Инициативу президента по выплате тысячи гривен полностью вакцинированных гражданам профинансируют благодаря налогам и рентной плате, эти средства не будут облагаться налогом.

Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, Рада должна рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его. В настоящее время в ВР есть законопроект №6297, который должен выделить в поддержку предпринимателей в карантин 3 млрд грн по отдельной программе.

Верховная Рада поддержала за основу принятый законопроект №6297, который предусматривает выделение в поддержку предпринимателей во время карантина 3 млрд грн.

Премьер Денис Шмигаль пообещал, что правительство учтет предложения по направлениям использования 1 тыс. грн за вакцинацию.

Экономическая правда