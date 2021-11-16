Рада провалила скорочену процедуру розгляду закону про 2,5 млрд на дороги й інфраструктуру

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Верховна Рада не підтримала скорочену процедуру розгляду законопроєкту №6298, яким пропонують виділити з бюджету 2,5 млрд грн на дороги, національну авіакомпанію й інфраструктуру.

Про це відомо з трансляції засідання Ради.

Спочатку нардепи підтримали проєкт постанови про внесення змін до порядку денного шостої сесії ВР.

Потім Рада включила до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів законопроєкт №6297 (яким пропонують виділити з бюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу і найманих працівників у червоних зонах карантину).

Такі рішення набрали по 302 голоси.

Також до порядку денного зі скороченням наполовину терміну внесення альтернативних законопроєктів включили законопроєкт №6293 про внесення змін до ЗУ "Про публічні закупівлі" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (щодо закупівлі кисневих концентраторів).

Щодо законопроєкту №6298, яким пропонують виділити з бюджету 2,5 млрд грн на дороги, національну авіакомпанію й інфраструктуру, спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що він вже включений до порядку денного.

"Тому ми будемо голосувати тільки щодо визнання невідкладним і скорочення наполовину строків", - пояснив він.

Перед голосуванням по законопроєкту №6298 нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко заявив, що законопроєкт має взагалі бути знятий з розгляду.

"По-перше, недотримані строки. Він був внесений на розгляд 9 листопада, навіть при скороченні строків мова йде про 17-те, а сьогодні 16-те.

І по суті - абсолютно ганебні і непотрібні державі речі, як, наприклад, національний начебто авіаперевізник, а насправді - ще одна корупційна годівниця створюється. Такого не може бути", - сказав він.

Нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк також заявив, що законопроєкт №6298 не має бути прийнятим.

Зрештою, Рада провалила голосування за визначення цього законопроєкту невідкладним - рішення підтримали лише 224 нардепи.

Нагадаємо:

Нардепи від "Слуги народу" пропонують виділити з бюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу і найманих працівників у червоних зонах карантину.

У Верховній Раді пропонують виділити із держбюджету-2021 2,5 млрд грн - кошти підуть, зокрема, на ремонти і будівництво доріг, інфраструктурні проєкти у рамках "Великого будівництва".

Кошти також планують спрямувати на формування статутного капіталу акціонерного товариства, що здійснює завдання та функції національного авіаперевізника.

Економічна правда