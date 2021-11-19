Кабмин обещает учесть предложения по направлениям использования "тысячи Зеленского"

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Премьер Денис Шмигаль пообещал, что правительство учтет предложения по направлениям использования 1 тыс. грн за вакцинацию.

Об этом он сказал во время "Часа вопросов правительству" в Раде.

"Всем полностью вакцинированным украинским гражданам, имеющим соответствующие ковид-сертификаты в Дії, будет выделено на виртуальные карточки 1 тысячу гривен. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать 12 месяцев", - напомнил Шмигаль.

Он добавил, что программа направлена ​​на поддержку 5 направлений бизнеса, наиболее пострадавших от коронакризиса и где есть угроза потери рабочих мест. В частности, это креативные индустрии и сферы внутренних перевозок. В общем программой смогут воспользоваться почти 6 тысяч субъектов предпринимательства.

"Программа в первую очередь поддержит этот бизнес. А люди получат возможность воспользоваться 1 тысячей гривен через Дію, чтобы получить дополнительные услуги. Важно, что эти средства не будут облагаться налогом и не будут учитываться при расчете субсидии", - добавил глава правительства.

По его словам, в настоящее время прорабатывается возможность пользования этими средствами определенных категорий граждан, в том числе пенсионеров или жителей сел.

"На момент запуска программы эти детали также будут озвучены и представлены обществу. Мы учтем конкретные предложения народных депутатов и граждан Украины", – пообещал Шмигаль.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто получит две прививки, получит от государства тысячу гривен.

Верховная Рада включила в повестку дня с сокращением наполовину срока внесения альтернативных законопроектов к законопроекту №6297.

Инициативу президента по выплате тысячи гривен полностью вакцинированных гражданам профинансируют благодаря налогам и рентной плате, эти средства не будут облагаться налогом.

Чтобы выплатить обещанные средства с 19 декабря, Рада должна рассмотреть и принять закон с изменениями в госбюджет, а президент – подписать его. В настоящее время в ВР есть законопроект №6297, который должен выделить в поддержку предпринимателей в карантин 3 млрд грн по отдельной программе.

Верховная Рада поддержала за основу принятый законопроект №6297, который предусматривает выделение в поддержку предпринимателей во время карантина 3 млрд грн.

Экономическая правда