Шмыгаль говорит, что не давал "незаконных указаний" по выплатам "зеленых" долгов

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Премьер Денис Шмыгаль заявил, что никогда не давал никому "незаконных указаний" по расчету по "зеленым" долгам перед производителями возобновляемых источников энергии.

Об этом он сказал во время часа вопросов правительству, отвечая на вопросы нардепов.

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончарренко, в частности, спросил премьера относительно ситуации, что "зеленые" долги начали покрываться, однако были перечислены не всем.

"Есть данные, что вы лично давали такую ​​комаду (об этом писала ЭП со ссылкой на источники – ред.). Если вы давали такую ​​команду лично, кто вам дал команду заблокировать перерасчет денег конкретным компаниям (речь идет о ДТЭК ВСЭ – ред.)?", – спросил Гончаренко.

"По поручению правительства "Укрэнерго" были выпущены облигации на сумму 825 млн долл, это происходило в соответствии с Меморандумом и договоренностями с производителями ВИЭ. Поэтому говорить о том, что правительство не заинтересовано в выполнении Меморандума с "зелеными" - это, как минимум, некорректно. Это считаю манипуляцией, мы абсолютно заинтересованы.

Чрезвычайно оперативно "Укрэнерго" обменяло валюту на гривну и перечислило ГП "Гарантовый покупатель" 19,3 млрд грн. "ГарПок" на сегодня направил 16,3 млрд грн производителям ВИЭ. Правительством принимаются меры по полному погашению задолженности. Никаких незаконных указаний мной никогда не давалось и даваться не будет", – ответил он.

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Напоминаем:

В ГП "Гарантированный покупатель" заявили, что Ощадбанк вернул на его счета 3,04 млрд грн, предназначенных для выплаты производителям "зеленой" энергетики. В ДТЭК Рината Ахметова требуют выплатить задолженность и готовятся к возмещению ущерба в судах.

ГП "Гарантированный Покупатель" 15 ноября выплатило 16,3 млрд грн долгов перед зеленой генерацией, однако еще 3 млрд грн не получил ДТЭК Рината Ахметова.

Кабинет Министров Украины собрался на внеочередное заседание в субботу 13 ноября и уволил с должности директора государственного предприятия "Гарантированный покупател" Константина Петриковца. И.о. "ГП" стал Вадим Улида.

Экс-глава предприятия считает причиной увольнения отказ выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам производителями электроэнергии из возобновляемых источников. А именно, блокировать выплаты ДТЭКу. По данным ЭП, Петриковец подписал соответствующее платежное поручение.

В министерстве энергетики заявляют о другой причине увольнения – эпизоде продажи в июле электроэнергии по низким ценам трейдерам Игоря Коломойского и Рината Ахметова, что могло нанести ущерб в 600 млн грн.

На ноябрь 2021 года общая сумма долга перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников превышала 25 млрд гривен.

Экономическая правда