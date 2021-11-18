Сенниченко предлагает Кабмину оперативно дать гарантии победителю конкурса по ОГХК

огхк

Фонд госимущества на этой неделе направил в правительство проект распоряжения о предоставлении дополнительных гарантий победителю конкурса по продаже ОГХК, назначенному на 20 декабря.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель ФГИУ Дмитрий Сенниченко, объявивший, что уходит с должности, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы получили с советником запросы от нескольких международных компаний с репутацией, которые готовы принять участие в аукционе 20 декабря, и это зависит от того, предоставит ли правительство Украины дополнительные гарантии для инвесторов значительных инвестиций в Украину", - сказал Сенниченко.

По его словам, в украинской практике уже был опыт принятия такого распоряжения во время приватизации "Центрэнерго".

Он объяснил - речь идет о том, что покупатель принимает решение исходя из предоставленных ему на момент конкурса данных, а если "как черт из табакерки" появятся новые негативные обстоятельства (например, очередное вмешательство правоохранителей), то это уже будет проблемой правительства, а не инвестора.

Сенииченко отметил, что решение желательно принять оперативно, поскольку срок подачи заявок истекает 10 декабря.

Он добавил, что договоры о конфиденциальности с Фондом подписали 29 компаний, заинтересовавшихся ОГХК, в том числе 16 – иностранных.

Сенниченко считает, что поданное им заявление об отставке не должно повлиять на проведение этого конкурса.

Читайте также: Приватизация года: как Украина будет продавать титанового гиганта ОГХК и за сколько

Напоминаем:

Фонд государственного имущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года.

Советник по приватизации АО "ОГХК" - "BDO Корпоративные Финансы" - заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказались от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.