Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов

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Советник по приватизации АО "ОГХК" - "BDO Корпоративные Финансы" - заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказались от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Об этом говорится в позиции аудиторско-конслантиговой группы BDO в Украине.

"Советник и Фонд госимущества провели основательную подготовительную работу по приватизации АО "ОГХК" и вместе с международными офисами BDO International провели коммуникации с более чем 100 международными стратегическими инвесторами и инвестиционными фондами.

29 потенциальных инвесторов, из которых 16 иностранных, интересовались активом и подписали договор о конфиденциальности. Большинство из них отказались от участия в аукционе не только из-за нехватки времени на проведение Due Diligence, прохождения процедур согласования в своих корпорациях, но из-за инвестиционных рисков в Украине", - говорят в BDO.

Там добавляют, что на протяжении проведения Дью Дилидженсов по АО "ОГХК" со стороны инвесторов, происходили вмешательство правоохранительных органов в хозяйственную деятельность ОГХК, блокирование работы главного офиса компании, обнаруживались риски судебных процессов и т.д.

"Необходимо удержать интерес репутационных международных инвесторов, которые, в случае успешной приватизации АО "ОГХК", принесут миллиарды гривен прямых поступлений в государственный бюджет и дополнительные инвестиции в развитие компании.

На основании обращений международных инвесторов мы как советник по приватизации АО "ОГХК" обратились к правительству Украины о необходимости предоставления гарантий по защите будущих инвестиций для участников аукциона по приватизации", - подчеркивает BDO Украина.

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Напоминаем:

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

Экономическая правда