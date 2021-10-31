ФГИ определил дату аукциона по приватизации "ОГХК"

ОГХК

Фонд государственного имущества назначил новую дату аукциона по приватизации АО "ОГХК" на 20 декабря 2021 года.

Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

"29 октября на заседании аукционной комиссии в Фонде государственного имущества Украины была назначена новая дата проведения аукциона по приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания", - говорится в сообщении.

Указанное решение принято в связи с тем, что в Фонд госимущества поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации АО ОГХК, одна из которых не отвечает требованиям действующего законодательства. Поскольку аукцион не может быть произведен с одним участником, Фонд государственного имущества определил новую дату проведения аукциона.

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Напоминаем:

Советник по приватизации АО "ОГХК" - "BDO Корпоративные Финансы" - заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказались от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.