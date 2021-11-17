Первого замглавы ФГИ назначили замминистром экономики

Денис Кудин фото: рбк-украина

Кабинет министров назначил Дениса Кудина первым заместителем министра экономики.

Об этом сообщил в Telegram по итогам заседания правительства нардеп Алексей Гончаренко.

Перед назначением первым заместителем министра экономики Кудина уволили с должности первого замглавы Фонда госимущества.

Также Кудин до назначения в Кабмин был главой наблюдательного совета Центрэнерго.

О том, что его первый заместитель переходит на работу в Минэкономики, написал и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

"Денис Кудин - мой заместитель, с которым мы совместно работали больше года, с сегодняшнего дня займет должность первого замминистра экономики", - написал Сенниченко в Facebook.

Напомним:

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.

3 ноября на заседании Верховной Рады депутаты уволили с должностей трех министров: вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко и министра экологии Романа Абрамовского.

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.

Кабинет министров после отставки Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики уволил первого заместителя министра и 3 заместителей.

Экономическая правда