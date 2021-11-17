Первого замглавы ФГИ назначили замминистром экономики
Кабинет министров назначил Дениса Кудина первым заместителем министра экономики.
Об этом сообщил в Telegram по итогам заседания правительства нардеп Алексей Гончаренко.
Перед назначением первым заместителем министра экономики Кудина уволили с должности первого замглавы Фонда госимущества.
Также Кудин до назначения в Кабмин был главой наблюдательного совета Центрэнерго.
О том, что его первый заместитель переходит на работу в Минэкономики, написал и глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.
"Денис Кудин - мой заместитель, с которым мы совместно работали больше года, с сегодняшнего дня займет должность первого замминистра экономики", - написал Сенниченко в Facebook.
Напомним:
Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.
3 ноября на заседании Верховной Рады депутаты уволили с должностей трех министров: вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, первого вице-премьера – министра экономики Алексея Любченко и министра экологии Романа Абрамовского.
Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.
Кабинет министров после отставки Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики уволил первого заместителя министра и 3 заместителей.
Экономическая правда
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