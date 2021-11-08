После отставки Любченко Кабмин уволил 4 заместителей министра экономики

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Кабинет министров после отставки Алексея Любченко с должности первого вице-премьера - министра экономики уволил первого заместителя министра и 3 заместителей.

Об этом говорится в распоряжениях правительства от 5 ноября №№1408-р, 1409-р, 1410-р и 1411-р.

Согласно решению правительства, уволены: Владимир Гринюк - с должности первого заместителя министра (по собственному желанию), Светлана Глущенко (по собственному желанию), Михаил Лев (согласно абзацу четвертому части второй ст. 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти") , Кристина Голубицкая ((в соответствии с абзацем четвертым части второй ст. 9 ЗУ "О центральных органах исполнительной власти") - с должностей заместителей.

Напоминаем:

3 ноября в Государственной налоговой службе силовики провели обыски

ВРУ проголосовала за отставку первого вице-премьера - министра экономики Алексея Любченко.

Верховная Рада 4 ноября поддержала кандидатуру Юлии Свириденко на должность первого вице-премьерки - министра экономики.

Экономическая правда